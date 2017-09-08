سيميوني يطالب إدارة أتلتيكو بعدم رحيل أي لاعب

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي عن تجديد التعاقد مع مدرب الفريق دييجو سيميوني حتى عام 2020، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وعن ذلك التجديد قال سيميوني إنه أخبر الإدارة بأنه لن يتمكن من التعاقد مع أي لاعبين خلال هذا الصيف بسبب العقوبة المفروضة على الفريق، ولذلك كان طلبه الوحيد هو عدم رحيل أي لاعب عن قائمة الفريق قبل بداية الموسم الجاري وهو ما حدث بالفعل، ولذلك هو مستمر على رأس القيادة الفنية للأتلتي.

وأشار سيميوني إلى أنه لو كان طرح عليه فكرة رحيل كل من ساؤول وأنطوان جريزمان وكوكي مقابل الحصول على بعض المال لشراء لاعبين آخرين في المستقبل أو الإبقاء عليهم فكان حينها سيفضل الخيار الأخير، حيث يشعر بالسعادة لنوعية اللاعبين الذين يمتلكهم في صفوف الفريق حاليًا.

وأوضح سيميوني أن من الأسباب الأخرى التي دفعته للبقاء مع أتلتيكو مدريد هو التطور الكبير الذي يشهده النادي على صعيد النتائج، إلى جانب الانتقال إلى ملعب جديد.

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وأشار المدرب الأرجنتيني إلى التطور المستمر الذي يتمتع به الأتليتي منذ موسم 2011- 2012، مؤكدًا إيمانه الشديد بقدرة النادي على التطور نحو الأفضل وهو ما أثبتته الأيام بالفعل.

وأكد سيميوني أن الانتقال إلى ملعب جديد يزيد من الحافز لدى اللاعبين والجماهير لتقديم ما هو أفضل، مشيرًا إلى أن الجماهير ستحظى بأوقات رائعة في الملعب الجديد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللاعبين سيعانون من ضغوطات جديدة بسبب قرب المدرجات من أرضية الملعب.

وعن أفضل لحظة له مع أتلتيكو مدريد، قال سيميوني دون تردد إنها التتويج بلقب الدوري الإسباني في موسم 2013- 2014، خاصة أن ذلك اللقب بحثت عنه الجماهير طويلًا، واجتهد اللاعبون كثيرًا من أجل تحقيقه.

وعن أسوأ لحظاته مع الفريق أجاب سيميوني بأنها خسارته لنهائيي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016 أمام ريال مدريد، حيث تسببت هاتان الخسارتان في شعوره بالألم الشديد.