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الصحة: تطعيم 10 ملايين طالب خلال العام الدراسي الجديد

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الصحة: تطعيم 10 ملايين طالب خلال العام الدراسي الجديد الصحة: تطعيم 10 ملايين طالب خلال العام الدراسي الجديد

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وضع خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها بالمنشآت التعليمية، وذلك للعام الدراسي الجديد 2017 ـ 2018، بالإضافة إلى تطعيم 10 ملايين طالب وطالبة.

وأوضح الدكتور علاء عيد وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أن الخطة تتضمن التنسيق مع كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة ومديرية التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، وذلك على كل المستويات في مجالات الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية سواء تابعة لوزارة التربية والتعليم أو قطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف عيد أنه سيتم اتباع نظام ترصد الأمراض المعدية بين تلاميذ المدارس، وتنفيذ إجراءات النظافة العامة، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية، والتأكد من وجود مياه جارية وصابون في دورات المياه، والتهوية الجيدة للفصول والاهتمام بنظافتها، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة البيئة المدرسية من حيث النظافة العامة داخل وخارج أسوار المنشآت التعليمية.

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وفي هذا السياق أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تتضمن أيضا تنفيذ خطة الوزارة فيما يخص تطعيمات المدارس (التطعيم بطعم الالتهاب السحائي AC - التطعيم بطعم الثنائى D.T) للفئات المستهدفة، حيث يتم تطعيم نحو أربعة ملايين ومائة ألف طالب وطالبة بالصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي سنويا بجرعة منشطة من طعم (D.T) الدفتريا والتيتانوس، كما يتم تطعيم نحو ستة ملايين آخرين من طلاب الصف الأول بمراحل (الحضانة، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) سنويا بجرعة منشطة من طعم (A.C) السحائي الثنائي.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، سواء بمخازن الأغذية بالمنشآت التعليمية أو العاملين بها، لافتا إلى الكشف المبدئي على الطلاب المستجدين وعمل الفحص الدوري لهم، بالإضافة إلى حث تلاميذ المدارس على اتباع الأساليب الصحية السليمة ويتم التركيز على ذلك خلال الأسبوع الأول من الدراسة واستمرار أنشطة التثقيف الصحي.

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التحرير

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