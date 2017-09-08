السيسي يوجه «مميش» بسرعة إنجاز مشروعات المنطقة الاقتصادية

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يتوجه الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بعد غد الأحد، إلى ألمانيا، على رأس وفد يضم ممثلي قطاع الاستثمار في جولة ترويجية للمنطقة الاقتصادية، واستكمال المحادثات مع بعض الشركات التي تمت مؤخرا.

الفريق مميش، أكد أن الزيارة تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الألماني خلال المنتدى الاقتصادي المصري الألماني، والذي عقد في برلين في يونيو الماضي.

وقال "مميش": إنه "سيتم عرض آخر التطورات والأعمال المقامة بالمنطقة على رجال الأعمال الألمان وكبار المسؤولين خلال لقاءات ثنائية بين الجانبين، وعرض الفرص والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة"، لافتًا إلى أن الجولة ستشمل مدن برلين، فرانكفورت، هامبورج، وميونيخ، ولقاء كبرى الشركات العاملة في مجال تصنيع السيارات والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن جولة وفد المنطقة الاقتصادية ستبدأ بزيارة مراكز التدريب الفني الألمانية وخاصة في مدينة ميونيخ، للاستفادة من الخبرات الألمانية في تدريب وتأهيل العمالة الفنية.

وفي السياق ذاته، أوضح الفريق مهاب مميش أنه سيعقد اجتماعًا مع مسؤولي شركة "سيمنس" و"باور" والمراكز التابعة لها، للاتفاق على إنشاء مراكز تدريب فنية مماثلة داخل المنطقة، وخاصة في قطاع صناعة السفن وتطوير الموانئ.

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كما يلتقي وفد المنطقة الاقتصادية بالشركات العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الألمانية، وينضم في هذا اللقاء ممثلي البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

ويزور وفد المنطقة الاقتصادية برئاسة الفريق مهاب مميش كبرى معارض السيارات في فرانكفورت، لبحث سبل التعاون مع "مرسيدس بنز" للعودة للأسواق المصرية.

كما يلتقي الفريق مميش مسؤولي ميناء هامبورج، للتعرف على الخبرات والفرص التي يمكن تبادلها مع موانئ المنطقة، خاصة المعنية بالخدمات اللوجيستية وصناعة السفن وإصلاحها.

وفي نهاية الجولة، يعقد الفريق مميش اجتماعًا مع ممثلي غرفة التجارة العربية الألمانية ووفد من رجال الأعمال، لبحث التعاون المشترك في عدة مجالات ومشروعات تقام بالمنطقة الاقتصادية.

وأكد "مميش" أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة إنجاز كافة المشروعات التي يجرى إنشاؤها في المنطقة، معربًا عن سعادته بالخطوات الجادة ومعدلات التنفيذ للأعمال الحالية بالمنطقتين الجنوبية والشمالية.