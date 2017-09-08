​مصر للطيران: بدء رحلات عودة الحجاج من المدينة المنورة

كتب- طه عبيد:

صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تسيّر اليوم ١٢ رحلة جوية قادمة من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي لنقل ٣٠٠٠ حاجًا، في حين يشهد مطار الملك عبد العزيز بجدة إقلاع ١٣ رحلة جوية إلى مطار القاهرة الدولي، لنقل ما يقرب من ٢٦٠٠ حاجا من حجاج التضامن والترانزيت والسياحة وحج الأجانب والرحلات الخاصة، بخلاف رحلات العمل أي بإجمالي ٢٥ رحلة لعودة ٥٦٠٠ حاجًا.

وأضاف مسلم، في بيان صحفي، أن الشركة ستيسر غدٍ السبت ٢٠ رحلة جوية، لعودة نحو ٤٨٠٠ حاجًا إلى أرض الوطن، وذلك بواقع ١١ رحلة جوية تقلع من مطار جدة لسفر ٢٨٠٠ حاجًا إلى مطار القاهرة الدولي، متضمنة رحلة خاصة لعودة حجاج بماكو بجمهورية مالي، بالإضافة إلى بعض حجاج التضامن والقرعة والسياحة والأفراد والأجانب و الترانزيت.

وأوضح مسلم، ٩ رحلات جوية أخرى ستقلع من مطار المدينة المنورة لإعادة أكثر من ٢٠٠٠ حاجاً من حجاج التضامن والقرعة، فضلاً عن حجاج بعض الهيئات والبعثات والسياحة والعمل وحج الأفراد والأجانب.