أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت.. وتحذر من الشبورة المائية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت.. وتحذر من الشبورة المائية

01:39 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

​الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت.. وتحذر من الشبورة المائية

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت،طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما يتوقع خبراء الهيئة، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، أنه من المتوقع أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وذكر البيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة:
العظمي - الصغرى
القاهرة 23 34
وسط الدلتا 21 33
الإسكندرية 24 29
بلطيم 24 30
مطروح 22 28
السلوم 18 29
سيوة 22 33
بورسعيد 25 30
دمياط 24 30
العريش 18 33
رفح 18 33
الإسماعيلية 20 34
السويس 22 34
رأس سدر 22 34
نويبع 27 36
طابا 21 34
كاترين 16 33
شرم الشيخ 27 37
الغردقة 25 37
مرسى علم 28 33
الفيوم 22 35
بني سويف 22 35
المنيا 22 35
أسيوط 21 35
سوهاج 24 36
قنا 24 39
الأقصر 23 40
أسوان 25 40

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأرصاد: طقس الجمعة "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 33

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الخميس "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 33

    أخبار

  • أزمة النوبة.. الأهالي يطالبون بتنفيذ الدستور.. ونائب: يجب فتح جلسات

    أخبار

  • ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 34

    أخبار

إعلان

10d0e73095.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين