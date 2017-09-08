​الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت.. وتحذر من الشبورة المائية

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت،طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما يتوقع خبراء الهيئة، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، أنه من المتوقع أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وذكر البيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة:

العظمي - الصغرى

القاهرة 23 34

وسط الدلتا 21 33

الإسكندرية 24 29

بلطيم 24 30

مطروح 22 28

السلوم 18 29

سيوة 22 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

العريش 18 33

رفح 18 33

الإسماعيلية 20 34

السويس 22 34

رأس سدر 22 34

نويبع 27 36

طابا 21 34

كاترين 16 33

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 25 37

مرسى علم 28 33

الفيوم 22 35

بني سويف 22 35

المنيا 22 35

أسيوط 21 35

سوهاج 24 36

قنا 24 39

الأقصر 23 40

أسوان 25 40