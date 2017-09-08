شرطة النقل تعثر على طفل تائه في محطة قطارات المنصورة

كتب- علاء عمران:

عثر رجال شرطة النقل والمواصلات، على طفل تائه بمحطة المنصورة، وتكثف من جهودها لتوصل إلى أهلية الطفل.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد المنصورة، اخطاراً من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين المحطة بالعثور على طفل "تائه" بمحطة المنصورة .

ووجه اللواء قاسم حسين – مساعد الوزير – مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتقديم الرعاية اللازمة للطفل، وتبين أنه مصطفى 5 سنوات " يرتدى بنطال جينز ازرق وتي شيرت رصاصي اللون " بمناقشته تعذر الحصول منه على أية معلومات تفيد للتوصل الى محل إقامته نظراً لتلعثمه في الكلام.

وتم النشر بالمحطات التابعة للقسم بمواصفاته ولم يتم التوصل لأهليته، تحرر المحضر اللازم ادارى قسم شرطة ثان المنصورة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها مع محاولة التوصل لأهلية الطفل.

وتم عرض الطفل على مكتب الصحة لتوقيع الكشف الطبي علية لبيان عما إذا كان به إصابات من عدمه وتحديد سنه، وضع الطفل بإحدى دور الرعاية.