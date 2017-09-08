سفير سويسرا لمحافظ الإسكندرية: مستعدون لتوفير الدعم اللازم في كل المجالات

اﻹسكندرية – محمد عامر:

أبدى بول جارنيه، سفير سويسرا لدى مصر، استعداده التعاون مع محافظة الإسكندرية في كافة المجالات، مؤكدًا أنه على أتم استعداد لتوفير الدعم اللازم والخبرات للمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، في ديوان عام المحافظة، بحضور دورس زوج دوشاوي، مديرة العمليات بسفارة سويسرا بالقاهرة.

ورحب المحافظ بالسفير السويسري على أرض الإسكندرية، مؤكدًا عمق العلاقات بين الجانبين ورغبته في تعزيز وتطوير واستمرارها وتبادل الخبرات بين البلدين في كافة المجالات.

وأشار "سلطان" إلى أن الإسكندرية ذات طابع ورونق خاص وتاريخ عريق ويسكنها العديد من الجاليات العربية والأجنبية، واصفا أهلها بأنه شعب مضياف مرحب بجميع الجاليات.

وأكد المحافظ أنه يعمل علي كافة الاتجاهات لتشجيع السياحة الخارجية، وإحلال وتجديد البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة النظافة وتطوير شبكة النقل والمواصلات، وإزالة كافة العوائق التي يمكن أن تواجه المستثمرين.