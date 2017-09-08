من المنصورة للجيزة.. رحلة انتحار شاب بعد عُزلة 10 أيام

كتب - محمد شعبان:

10 أيام متتالية قضاها شاب في عزلة تامة، رفض خلالها الحديث مع أفراد أسرته بمحافظة الدقهلية بعد نقل مقر عمله إلى مدينة دمنهور، ليقرر بعدها الانتحار.

مساء الخميس، حضر صاحب الـ 36 سنة من مدينة المنصورة إلى محافظة الجيزة، قادته قدماه إلى كوبري الجامعة، ليقرر فجأة التخلص من حياته، وقفز في المياه ليلقى حتفه غرقا.

تحريات اللواء إسماعيل رجب، مدير قطاع غرب الجيزة، كشفت أن المتوفى كان يعمل بمحل ملابس بمدينة المنصورة، لكن صاحب العمل قرر نقله إلى مدينة دمنهور.

أشارت جهود البحث للعميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، إلى أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية طوال الأيام الماضية، ولم يشارك أسرته مظاهر الفرحة بعيد الأضحى المبارك.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري بالجيزة تحت إشراف اللواء هاني سعيد، من انتشال الجثة، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت معاينة الرائد مصطفى كمال، رئيس مباحث الجيزة، أن المتوفى كان يرتدي ملابسه كاملة، وعُر على حافظة نقوده بداخلها مبلغ مالي، وكافة متعلقاته الشخصية.