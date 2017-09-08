أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عضو غرفة السياحة: تركيا وجورجيا يتفوقان على مصر بالحملات الترويجية

Google+ Print
عضو غرفة السياحة: تركيا وجورجيا يتفوقان على مصر بالحملات الترويجية عضو غرفة السياحة: تركيا وجورجيا يتفوقان على مصر بالحملات الترويجية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد عبد الفتاح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن القطاع السياحي بحاجة لبذل المزيد من الجهد لاستقطاب الأعداد المرجوة من السياحة العربية، وخاصة من السوق السعودي، حيث بات لمصر منافسون أقوياء به، بينهم تركيا التي تقدم منتجات جديدة كل عام، وجورجيا التي أطلقت حملة دعائية قوية في أسفرت عن تشغيل طائرتين أسبوعيا من جدة، علاوة على أذربيجان وكازاخستان اللتان تستعدان لحملات ترويجية لجذب سائحين من المملكة.

21476173_1808654609174588_817573390_n

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن كازاخستان وأذربيجان يعدان من الأسواق الواعدة، ولكنهما بحاجة لتوفير خطوط طيران شارتر مباشرة من نقاط عدة إلى المطارات المصرية، وكذا إضافة منتجات سياحية مثل الغردقة ومرسى علم، مشيرا إلى أن حاليا لا تستقبل سوى 8 طائرات فقط من كازاخستان وهو عدد قليل مقارنة بما تصدره للعالم من سائحين يمتازون بفترات الإقامة الطويلة، والإنفاق المرتفع، طوال العام.

وتابع: "دائما لدينا أزمة في التنسيق وحلقة الوصل، وهو ما يضعف حملات التسويق، ويعد دورا رئيسيا لأعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ففي أعقاب سقوط الطائرة الروسية أوقفت كازاخستان خطوط طيرانها مع مصر، وعقب مرور فترة قصيرة استضفت على نفقتي الخاصة وفدا ضم نحو 7 من خبراء الطيران المدني الكازاخيين، وقاموا بجولة في مطاري القاهرة وشرم الشيخ، وأطلعتهم على الحالة الأمنية المميزة للمطارات المصرية ما كان له أثر إيجابي على عودة الحركة".

شاهد أيضا

ونوه إلى أن برنامجه الانتخابي الذي قدمه لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات، والذي ينافس به على مقعد مجلس الإدارة في انتخابات الأحد المقبل، تضمن تفعيل دور الغرفة في التنشيط والترويج السياحي، وهو دور أصيل للشركات، علاوة على التنسيق مع غرفة الفنادق لوقف ظاهرة حرق الأسعار وتوحيد سعر الليلة السياحية دون النظر لجنسية السائح، علاوة على تعديل نظام منح التأشيرات للسائحين الوافدين من المناطق الآمنة، وخاصة الجمهوريات المحيطة بكازاخستان والتي يحتاج مواطنها للذهاب إلى عبر رحلة طيران 6 ساعات للحصول على تأشيرة لمصر، وكذا المقيمين بدول الخليج من كافة الجنسيات.

ولفت لأهمية غلق مواقع الحجز الالكتروني أسوة بتركيا، التي حافظت على شركات السياحة لديها والاستثمارات وأغلقت تلك المواقع لتضمن التعامل فقط مع الشركات ومن ثم الفنادق وزيادة العائد على خزينة البلاد، موضحا أن شركة السياحة تسدد ضرائب ومرافق وتأمينات وتوفر فرص عمل، بخلاف مواقع الحجز الأجنبية التي لا تستفاد منها الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين