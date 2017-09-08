جامعة المنيا: تسديد الرسوم إلكترونيًا هذا العام.. وغدا بدء الكشف الطبي

المنيا ــ ريمون الراوي:

قال الدكتور جمال أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة استحدثت هذا العام نظاما جديدا في تسديد الرسوم الدراسية إلكترونيًا من خلال البنوك أو مكاتب البريد وليس عن طريق الكليات.

وأضاف رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي للطلاب والتي تبدأ من غد الأحد، واستخراج البطاقات الصحية للطلاب، لافتا إلى توفير الجامعة وحدات للإدارة الطبية بالكليات مؤهلة بمجموعة متخصصة من الأطباء والصيدليات، إلى جانب تحويل الطلاب إلى المستشفى الجامعي إذا لزم الأمر.