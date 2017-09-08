أخبار عاجلة

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان -
مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية -
بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

جامعة المنيا: تسديد الرسوم إلكترونيًا هذا العام.. وغدا بدء الكشف الطبي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة المنيا: تسديد الرسوم إلكترونيًا هذا العام.. وغدا بدء الكشف الطبي

01:40 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

جامعة المنيا: تسديد الرسوم إلكترونيًا هذا العام.. وغدا بدء الكشف الطبي

جامعة المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قال الدكتور جمال أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة استحدثت هذا العام نظاما جديدا في تسديد الرسوم الدراسية إلكترونيًا من خلال البنوك أو مكاتب البريد وليس عن طريق الكليات.

وأضاف رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي للطلاب والتي تبدأ من غد الأحد، واستخراج البطاقات الصحية للطلاب، لافتا إلى توفير الجامعة وحدات للإدارة الطبية بالكليات مؤهلة بمجموعة متخصصة من الأطباء والصيدليات، إلى جانب تحويل الطلاب إلى المستشفى الجامعي إذا لزم الأمر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ المنيا لـ"مصراوي": طوارئ طوال أيام عيد الأضحى

    أخبار

  • جامعة جنوب الوادي: الانتهاء من الكشف الطبي للطلاب الجدد

    أخبار

  • انطلاق المشروع القومي للصناعات الصغيرة لتعليم الكبار بجامعة المنيا

    أخبار

  • بدء الكشف الطبي لطلاب جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد 17 سبتمبر

    أخبار

إعلان

08d0547aa9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية