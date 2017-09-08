جامعة دمياط: محو أمية 4 أفراد شرط الحصول على شهادة التخرج

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إن هناك الكثير من الجهود المبذولة للقضاء على الأمية وتعليم الكبار خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجامعة شاركت في فعاليات عديدة بالتعاون مع الديوان العام للمحافظة وهيئة محو الأمية لتحقيق إنجاز جديد وخدمة أهالي الإقليم والمحافظات المجاورة.

وأكد دعدور، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن مجلس الجامعة قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل لوائح الكليات النظرية لتتضمن قيام كل طالب بمحو أمية 4 دارسين أميين كمتطلب للتخرج كحد أدنى على مدار سنوات الدراسة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه من المقرر ترشيح منسق عن كل كلية للتواصل مع هيئة تعليم الكبار وتعميم القرار على جميع الكليات، مشيدًا بما قدمته كلية التربية من إنجازات في مجال محو الأمية.