أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

جامعة دمياط: محو أمية 4 أفراد شرط الحصول على شهادة التخرج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة دمياط: محو أمية 4 أفراد شرط الحصول على شهادة التخرج

01:37 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

جامعة دمياط: محو أمية 4 أفراد شرط الحصول على شهادة التخرج

جامعة دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إن هناك الكثير من الجهود المبذولة للقضاء على الأمية وتعليم الكبار خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجامعة شاركت في فعاليات عديدة بالتعاون مع الديوان العام للمحافظة وهيئة محو الأمية لتحقيق إنجاز جديد وخدمة أهالي الإقليم والمحافظات المجاورة.

وأكد دعدور، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن مجلس الجامعة قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل لوائح الكليات النظرية لتتضمن قيام كل طالب بمحو أمية 4 دارسين أميين كمتطلب للتخرج كحد أدنى على مدار سنوات الدراسة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه من المقرر ترشيح منسق عن كل كلية للتواصل مع هيئة تعليم الكبار وتعميم القرار على جميع الكليات، مشيدًا بما قدمته كلية التربية من إنجازات في مجال محو الأمية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس جامعة دمياط: هدفي بناء كليات جديدة وخلق كوادر شبابية

    أخبار

  • بعد شغور المنصب لأكثر من عام.. رئيس جديد لجامعة دمياط

    أخبار

  • مدير أمن دمياط: إطلاق 14 رصاصة على سيارة ضابط "الاغتيال"

    أخبار

  • رئيس جامعة بني سويف: تفعيل قوانين معاقبة الغش في الامتحانات

    أخبار

إعلان

5704c887da.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين