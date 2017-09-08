"المحاصيل السكرية": 34 طنًا إنتاجية فدان البنجر في "توشكى" بأسوان

أسوان- إيهاب عمران:

أكد الدكتور أحمد مصطفى نصار مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، نجاح تجارب زراعة وإنتاج بنجر السكر في منطقة توشكى جنوب محافظة أسوان للعام الرابع على التوالي، والتي ينفذها المعهد بالتعاون مع كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان ومحطة بحوث الصحراء ومجمع الأبحاث بأبوسمبل.

وأوضح مدير المعهد، أن التجارب التي اختتمت خلال الموسم الماضي 2016 /2017 تأتي استكمالًا لخطط المعهد البحثية في دراسة وتوطين البنجر في هذه المنطقة الواعدة، وأنها تهدف إلى تنمية المنطقة، حيث تستهدف التأكد من نجاح زراعة البنجر بغرض إقامة مصنع لاستخلاص السكر من البنجر للمساهمة في تعزيز إنتاج السكر بمصر وخفض فاتورة استيراده.

وأشار "نصار" إلى أن نتائج التجارب أعطت مؤشرات طيبة ومبشرة حيث بلغ المتوسط العام لمحصول التجارب المنزرعة 34 طنًا و121 كيلو للفدان، حيث تعد هذه المؤشرات مبشرة بالنظر إلى متوسط الإنتاج على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه من المقرر الاستمرار في التجارب لسنوات قادمة لاستكمال الدراسات على هذا المجال.

من جانبه، قال الدكتور أحمد زكي أبوكنيز وكيل معهد بحوث المحاصيل السكرية ورئيس الفريق البحثي بمشروع تجارب البنجر بمنطقة توشكى، إن التجارب تستهدف الوصول إلى وضع التوصيات الفنية اللازمة لزراعة البنجر في هذه المنطقة من مواعيد الزراعة والحصاد ومعدلات التسميد وحساب كميات المياه اللازمة ودراسة أهم الآفات والأمراض التي قد تواجه عملية إنتاج البنجر.

وأضاف رئيس الفريق البحثي، أن وجود مصنع في توشكى لإنتاج البنجر خلال الفترة المقبلة سيساهم في إحداث نقلة تنموية ضخمة بالمنطقة، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل القائمة على الأنشطة الزراعية والصناعية والتنموية.