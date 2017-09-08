"الزراعة" توافق على إنشاء مدرسة إعدادية بقرية "تونس" في سوهاج
"الزراعة" توافق على إنشاء مدرسة إعدادية بقرية "تونس" في سوهاج
01:32 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمار عبدالواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، موافقة وزارة الزراعة النهائية على طلب المحافظة بإقامة مدرسة إعدادية على مساحة 1404.625 متر مربع تبرع من المستشار محمود خطاب بناحية نجع شرف زمام ناحية قرية تونس مركز سوهاج.
وقال عبدالمنعم، إنه جاري إنهاء إجراءات نقل الملكية للمحافظة، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للموقع دون أية تعديات.
وأكد المحافظ دعم المنظومة التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في مصلحة المواطنين، ويخدم خطة التنمية والإصلاح التي تنتهجها الدولة.
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