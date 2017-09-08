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إحباط تهريب مبيدات إسرائيلية قبل عبورها قناة السويس

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مصراوي Masrawy

إحباط تهريب مبيدات إسرائيلية قبل عبورها قناة السويس

01:30 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

إحباط تهريب مبيدات إسرائيلية قبل عبورها قناة السويس

الإسماعيلية- إنجي هيبة:
تمكنت قوات حرس الحدود بالاشتراك مع قوة فوج تأمين قناة السويس، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المبيدات مجهولة المصدر مدون عليها باللغة العبرية، شرق القناة.
وقالت مصادر أمنية، إنه أثناء تفتيش السيارات العابرة من شرق إلى غرب القناة، بواسطة قوة فوج تأمين قناة السويس، تم الاشتباه في السيارة رقم (رق ج – 3985) ربع نقل ماركة نيسان أبيض اللون قيادة "محمد. م. ع. ص"، طالب ويحمل رخصة قيادة رقم( 16642) وحدة مرور العريش.
وبتفتيش السيارة تم ضبط 105 أكياس بلاستيك مغلقة ومدون عليهم جميعا باللغة العبرية وباللغة العربية (أوراسست) مبيدات مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية مخبأة داخل مخزن سري أسفل الصندوق الخلفي للسيارة بغرض تهربيهم من شرق إلى غرب القناة.
حرزت المضبوطات، وتم التحفظ على المتهم والسيارة للعرض على وكيل النائب العام بنيابة القنطرة شرق في القضية رقم 2871 لسنة 2017.

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