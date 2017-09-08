إحالة عامل استولى على 33 ألف جنيه من أموال المعاشات لنيابة المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أحال رجال المباحث بشرطة النقل والمواصلات بالمنيا، عامل استولى على 33 ألف جنيه من أموال المعاشات بدون وجه حق، للنيابة العامة للبدء في التحقيقات.

تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، بلاغًا من ضباط مباحث البريد مفادها قيام "م. ع. ا" 37 عامًا، من مركز ملوي جنوب المنيا، بالجمع بين معاشي الضمان الاجتماعي، ومعاش حكومي، متوارث عن والده حيث تمكن من صرف مبلغ 33 ألف و235 جنيهًا من مكتب بريد بدون وجه حق.

وباستدعاء المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، والفحص أعترف بارتكابه الواقعة، وعبر عن استعداده لسداد المبلغ المستولى علىه.