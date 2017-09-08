أخبار عاجلة

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان -
مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية -
بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إحالة عامل استولى على 33 ألف جنيه من أموال المعاشات لنيابة المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة عامل استولى على 33 ألف جنيه من أموال المعاشات لنيابة المنيا

01:29 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

إحالة عامل استولى على 33 ألف جنيه من أموال المعاشات لنيابة المنيا

ارشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

أحال رجال المباحث بشرطة النقل والمواصلات بالمنيا، عامل استولى على 33 ألف جنيه من أموال المعاشات بدون وجه حق، للنيابة العامة للبدء في التحقيقات.

تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، بلاغًا من ضباط مباحث البريد مفادها قيام "م. ع. ا" 37 عامًا، من مركز ملوي جنوب المنيا، بالجمع بين معاشي الضمان الاجتماعي، ومعاش حكومي، متوارث عن والده حيث تمكن من صرف مبلغ 33 ألف و235 جنيهًا من مكتب بريد بدون وجه حق.

وباستدعاء المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، والفحص أعترف بارتكابه الواقعة، وعبر عن استعداده لسداد المبلغ المستولى علىه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مخاطبة وزير لإنشاء 3 مناطق لوجستية لنقل البضائع بالمنيا

    أخبار

  • ضبط 54 قضية مخالفة في حملة لمديرية الطب البيطري بالمنيا

    أخبار

  • "مدارس النيل" تنهي استعدادات العام الدراسي الجديد بالمنيا

    أخبار

  • بالصور.. تكريم ضباط وأفراد شرطة لتميزهم في المنيا

    أخبار

إعلان

4c480da782.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم