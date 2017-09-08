وزير الآثار يصل إلى الأقصر للإعلان عن اكتشاف مقبرة أثرية

الأقصر – محمد محروس:

وصل الدكتور خالد العناني وزير الآثار إلى محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، برفقة وفد من قيادات الوزارة، استعدادا للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة القرنة الأثرية غرب المحافظة.

وكان في استقبال الوزير ومرافقيه بمطار الأقصر الدولي الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.

وكشفت مصادر بوزارة الآثار عن أن الكشف المقرر الإعلان عنه غدا السبت عبارة عن مقبرة جماعية لعدد من الفقراء في أحد العصور الفرعونية، وأن البعثة المصرية عثرت على هذا الاكتشاف أثناء العمل في مقبرة 157 بمنطقة ذراع أبوالنجا الشهر الماضي.