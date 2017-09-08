مصرع "حلاق" في مشاجرة على 500 جنيه بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

لقى حلاق مصرعه، في مشاجرة بينه وبين صاحب مصنع بلاستيك في الخانكة، بسبب اعتقاد الثاني أن المجني عليه استولى منه على مبلغ 500 جنيه، تم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة، وأُلقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغًا من "سمير عبدالقادر عبدالوهاب" 41 سنة، حلاق، يفيد بوفاة شقيقة "سيد" 40 سنة، حلاق، إثر إصابته بنزيف داخلي بالبطن، وذلك لحدوث مشادة كلامية مع المدعو "عماد. أ" 40 سنة، صاحب مصنع بلاستيك بسبب اعتقاد الأخير باستيلاء المجني عليه على حافظة نقود بها مبلغ مالي 500 جنيه، وجهاز صاروخ من المصنع خاصته، تطورت لمشاجرة تعدى عليه خلالها بالضرب، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.