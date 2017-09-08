أخبار عاجلة

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان -
مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية -
بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع "حلاق" في مشاجرة على 500 جنيه بالقليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع "حلاق" في مشاجرة على 500 جنيه بالقليوبية

01:25 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

ارشيفية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

لقى حلاق مصرعه، في مشاجرة بينه وبين صاحب مصنع بلاستيك في الخانكة، بسبب اعتقاد الثاني أن المجني عليه استولى منه على مبلغ 500 جنيه، تم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة، وأُلقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغًا من "سمير عبدالقادر عبدالوهاب" 41 سنة، حلاق، يفيد بوفاة شقيقة "سيد" 40 سنة، حلاق، إثر إصابته بنزيف داخلي بالبطن، وذلك لحدوث مشادة كلامية مع المدعو "عماد. أ" 40 سنة، صاحب مصنع بلاستيك بسبب اعتقاد الأخير باستيلاء المجني عليه على حافظة نقود بها مبلغ مالي 500 جنيه، وجهاز صاروخ من المصنع خاصته، تطورت لمشاجرة تعدى عليه خلالها بالضرب، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "جثة في البحر".. بسمة استعانت بـ"تاجر الطيور" للتخلص من زوجها في المنوفية

    أخبار

  • حبس 15 في مشاجرة بسبب خلاف على تسمية نجع بسوهاج

    أخبار

  • ضبط 9 قطع سلاح ناري متنوع في 24 ساعة بقنا

    أخبار

  • نجار يشنق نفسه لمروره بضائقة مالية في القليوبية

    أخبار

إعلان

6c6af2bb73.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية