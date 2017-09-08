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الجيزة تستقبل العام الدراسي بـإدخال 19 مدرسة جديدة الخدمة

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الجيزة تستقبل العام الدراسي بـإدخال 19 مدرسة جديدة الخدمة

01:35 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

الجيزة تستقبل العام الدراسي بـإدخال 19 مدرسة جديدة الخدمة

ارشيفية

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت محافظة الجيزة، أنها تستقبل العام الدراسي الجديد بـــ 19 مدرسة جديدة تدخل الخدمة الشهر الحالي، بحسب بيان صادر اليوم، الجمعة.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن التكلفة الاجمالية للمدارس تبلغ 73 مليون جنية وتضم 315 فصلًا مدرسيًا.

وأكد المحافظ، أنه يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للابنية التعليمية لسرعة الانتهاء من التجهيزات خلال الأيام المقبلة وقبل بدء العام الدراسي.

وأضاف الدالي، أن المدارس الجديدة تقع بمراكز ومدن الصف والعياط وأطفيح والبدرشين وأبو النمرس والواحات البحرية.

وبحسب البيان، فإن المحافظة توفر بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، أراضي لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول كما يتم التعاون مع المجتمع المدني للمساهمة في بناء وتجهيز المدارس.

وأوضح الدالي، أن المدارس الجديدة تشمل خالد حسنين والعطيات وعثمان بن عفان والسيدة عائشة والشهيد خالد ابو سنة ونجوع العرب والعمدة محمد بدر عكاشة والمنيا بالصف، وشريف عناني بالبدرشين، والراية بكرداسة، والروضة والبليدة بالعياط، والقصعة بالواحات البحرية، والدكتور إراهيم بيومي مدكور بأبو النمرس، والحرية وحافظ ابراهيم والكداية بأطفيح، ويوسف الصديق والفاروق عمر بمنشأه القناطر.

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