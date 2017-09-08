الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 70
الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 70
01:31 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الجمعة، عن وفاة حاج مصري بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة من الحجاج المصريين إلى 70 شخصا.
وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن الحاج يدعى علي حسن صابر العقاري، ويبلغ من العمر 81 عاما، يتبع حج السياحة من محافظة البحيرة، وتوفي إثر توقف في عضلة القلب والتنفس.
وأشار رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
8 شركات تتقدم بشكاوى لـ"السياحة" ضد مطوفين سعوديين
-
الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 67
-
ننشر أسماء الحجاج المتوفين بالسعودية منذ بدء موسم الحج حتى اليوم
-
الصحة: 5 وفيات جديدة بين الحجاج المصريين.. وارتفاع الحصيلة لـ63
إعلان
إعلان