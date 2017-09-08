الصحة: ارتفاع ​حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 70

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الجمعة، عن وفاة حاج مصري بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة من الحجاج المصريين إلى 70 شخصا.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن الحاج يدعى علي حسن صابر العقاري، ويبلغ من العمر 81 عاما، يتبع حج السياحة من محافظة البحيرة، وتوفي إثر توقف في عضلة القلب والتنفس.

وأشار رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.