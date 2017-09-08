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مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي: دول غرب البلقان ستكون جزءا من الاتحاد على المدى البعيد

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مصراوي Masrawy

مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي: دول غرب البلقان ستكون جزءا من الاتحاد على المدى البعيد

01:27 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي: دول غرب البلقان ستكون جزءا من الاتحاد على المدى البعيد

مفوض شئون توسعة العضوية بالاتحاد الأوروبي يوهانس ه

برلين - (د ب أ):
أعرب مفوض شئون توسعة العضوية بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان عن توقعه بأن تصبح دول البلقان الستة (البوسنة والهرسك وصربيا وكوسوفو ومونتينجرو ومقدونيا وألبانيا) جزءا من الكتلة الأوروبية على المدى البعيد.

وقال السياسي النمساوي في تصريحات لصحيفة "داس برلامنت" الألمانية الأسبوعية المقرر صدورها يوم الاثنين المقبل: "تطلعات الانضمام لكافة دول البلقان الستة واضحة ومدعومة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي الحالية".

ولم يحدد هان السرعة المتوقعة لانضمام الدول الستة للاتحاد، موضحا أن الأمر يقع على عاتق هذه الدول نفسها، وقال: "الجودة مقدمة على السرعة".

وذكر هان أن الهدف هو انضمام دول جاهزة على نحو مثالي، بحيث تكون "إثراء وليس عبء" على الاتحاد، موضحا أن الأولوية في عملية الانضمام هي مكافحة الفساد.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم الدول الستة بنحو 85ر2 مليار يورو خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2020.

وبحسب بيانات هان، فإن الهدف هو دعم التطور الديمقراطي وسيادة القانون ومكافحة الفسد والتنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة على المنافسة في هذه الدول.

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مصراوي Masrawy

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