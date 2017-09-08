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الخارجية الروسية: لافروف يزور السعودية والاردن لبحث عدد من الملفات

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية: لافروف يزور والاردن لبحث عدد من الملفات

01:21 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

الخارجية الروسية: لافروف يزور السعودية والاردن لبحث عدد من الملفات

ماريا زاخاروفا

موسكو - (د ب أ):
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، سيتوجه بزيارة إلى السعودية وتليها الأردن، من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري.

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الروسي سيلتقي في جدة مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونظيره السعودي عادل الجبير، ومن ثم يتوجه إلى عمان حيث سيجري مباحثات مع الملك الأردني عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي،بحسب قناة" اليوم".

وأكدت زاخاروفا أن مباحثات الوزير لافروف في السعودية والأردن ستتركز على تسوية الأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما الوضع في سورية وإقامة مناطق تخفيف التوتر في هذا البلد في إطار عملية أستانا، إضافة إلى الجهود الرامية إلى تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية إلى المفاوضات مع السورية في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن مباحثات لافروف ستتناول كذلك الخلافات الموجودة بين دولة قطر وعدد من دول المنطقة، مؤكدة أن موسكو لا تزال تدعو الدول المعنية إلى تجاوز خلافاتها من خلال المفاوضات وإيجاد حلول وسط تسمح بإعادة العلاقات بين هذه الدول إلى مجراها الطبيعي وتأمين وحدتها في مواجهة العديد من التحديات المعاصرة.

وأضافت أن مباحثات لافروف خلال زيارته إلى السعودية والأردن ستتناول كذلك التطورات في اليمن والعراق وليبيا وقضية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكدت زاخاروفا أن "روسيا ستواصل بالتنسيق مع حكومة سوريا الشرعية مكافحة الإرهابيين المتحصنين في الأراضي السورية، وبلا هوادة".

يذكر أن روسيا تدعم عسكريا الحكومة السورية من خلال قواتها الجوية المنتشرة في قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية شرقي سورية

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