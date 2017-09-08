بالصور.. الأقصر تستضيف الدورة الـ23 لمدرسة الجمعية المصرية للآشعة

الأقصر - محمد محروس:

استضافت محافظة الأقصر خلال الفتره من 6 إلى 8 سبتمبر الجاري، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة والعشرين لمدرسة الجمعية المصرية للآشعة والطب النووي بمستشفى الأقصر الدولي، بهدف رفع كفاءة أطباء الصعيد، تحت رعاية الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر، وبالتنسيق مع الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في الأقصر، والدكتور طارق السيد مدير عام مستشفى الأقصر الدولي.

واشتملت موضوعات الدورة على توضيح المبادئ الأساسية لطب الموجات فوق الصوتية على البطن، وكذلك استخدامها في حالات الطوارئ للوصول إلى التشخيص المبكر والدقيق.

وتولى التدريب أستاذ دكتور هاني حافظ السكرتير العام المساعد للجمعية المصرية للآشعة وأستاذ بكلية طب القوات المسلحة، وأستاذ دكتور أحمد أبو الفتوح، و أستاذ دكتور عبدالله نظير الأساتذة بكلية طب الأزهر، بحضور أطباء متدربين من محافظات الأقصر وقنا وأسوان وأسيوط وسوهاج.

واتفقت مديرية الصحة مع الجمعية على عقد دورات مماثلة في كل مجالات الآشعة مثل استخدام الآشعة في الطوارئ والإصابات، واستخدام الدوبلر الملون لتشخيص أمراض الأوعية الدموية والأورام.

ووقع الطرفان برتوكول السياحة التعليمية الذي ينص على عقد دورات لأطباء من خارج مصر لتشجيع السياحة التعليمية للاستفادة من الإمكانيات الطبية والأثرية والفندقية بالمحافظة، لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.