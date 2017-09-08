​بعد تحرير 401 محضرًا حرق قش الأرز.. مسئول: "المحاضر آخر إجراء بنتخده"

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الاقليمية بوزارة البيئة، ورئيس الادارة المركزية للتفتيش البيئي، إن الوزارة حررت 401 محضرًا ضد المخالفين بحرق قش الأرز، لافتًا إلى أن هذا الإجراء لجأت له الوزارة بعد أن خصصت أماكن لجمع القش من الأراضي ثم إعادة تدويرة إلى أعلاف بدلًا من حرقه.

وأضاف رخا في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن هناك فلاحين لم يلتزموا بالتعليمات اعتقادًا منهم أن معدات الكبس التي تستخدم لإعادة تدوير قش الأرز إذا تواجدت في أرضة ستقوم بإفسادها أو أن حرق قش الأرز يفيد الأرض، ولكن كل هذه المعتقدات خاطئة، لذلك نلجأ لإجراء محاضر ضدهم.

وزاد: "عمل المحاضر آخر اجراء بنتخدة ضد الفلاحين المخالفين".

وأشار رئيس قطاع الفروع الإقليمية، إلى أن المساحة المزروعة هذا العام من الأرز حوالى 1.8 مليون فدان وهو مايقرب من 3.6 مليون طن أرز، لافتًا إلى أن إمكانيات وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة لايمكن أن تستوعب جمع كل هذه الكمية في 75 يوم وهي فترة بداية الحصاد ونهايته.

كانت وزارة البيئة أعلنت أنها نفذت من خلال المحاور المنتشرة بمحافظات الشرقية والغربية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية، عدة إجراءات للسيطرة على ظاهرة تلوث الهواء الحادة، حيث جمعت الوزارة ما يقرب من 13.474 ألف طن من قش الأرز وتحويل حوالي 193 طن قش إلى أعلاف وسماد حتى الآن ومن المستهدف تجميع 341 ألف طن وتدوير 210 ألف طن قش أرز.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أن المحاور المنتشرة بتلك المحافظات تمكنت من السيطرة على الحرائق التي قام بعض الفلاحين المخالفين لتعليمات الوزارة بإشعالها للتخلص من قش الأرز حيث تم تحرير 401 محضر حرق مخلفات زراعية حتى الآن.