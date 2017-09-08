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إنهاء أزمة عامل مصري بالسعودية بعد حصوله على 47 ألف ريال من مستحقاته

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مصراوي Masrawy

إنهاء أزمة عامل مصري بالسعودية بعد حصوله على 47 ألف ريال من مستحقاته

01:19 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

إنهاء أزمة عامل مصري بالسعودية بعد حصوله على 47 ألف ريال من مستحقاته

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتبت- نورا ممدوح:

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بالمملكة العربية ، بسرعة حل مشكلة المواطن (إبراهيم .ف) الذي يطلب مساعدته في الحصول علي باقي مستحقاته لدى كفيله بالمملكة، وذلك في إطار حل مشاكل العمالة المصرية بالخارج أول بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أوضح فيه أن مكتب التمثيل العمالي قام بالتواصل مع المواطن في للحصول على البيانات الخاصة بالكفيل، وتم زيارته ومطالبته بباقي مستحقات المواطن لديه، وقد حصل على 43 ألف ريال، وتبقى له 24 ألفا وعد بإرسالها للمواطن.

وأوضح التقرير أنه تمت المتابعة مع الكفيل الذي قام بإرسال 4 آلاف ريال، ليصل ما تم الحصول عليه إلى 47 ألف ريال سعودي، ووعد الكفيل باستكمال دفع مستحقات المواطن المتبقية وقدرها 20 ألف ريال قريبًا، نظرا لتعثره المالي الشديد.

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