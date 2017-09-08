موانئ بورسعيد تستقبل 30 حاوية بضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أنها استقبلت 30 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات، وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين، وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عام وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول أخرى.

وأكدت أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة، بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.