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موانئ بورسعيد تستقبل 30 حاوية بضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 30 حاوية بضائع

01:21 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 30 حاوية بضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أنها استقبلت 30 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات، وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين، وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عام وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول أخرى.

وأكدت أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة، بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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