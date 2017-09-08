القبض على فلاح حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، من القبض على فلاح حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة، بقيام "م.ذ.ع" فلاح، سبق اتهامه في قضيتين بإدارة ورشة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

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بعمل كمين تم ضبط المتهم بمسكنه، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، و2 جراب جلد لبندقية آلية، وماسورة بندقية آلية، و8 مواسير سلاح، و9 إبر ضرب نار، وموتور كهرباء مزود به ماسورة لسن المعادن، وإطاران صاروخ وجاكوش ومنجلة وأزميل ومقصان حديديان، ومبرد وبنسة ومفتاح إنجليزى، ودبشك خشبي و4 مقابض حديدية وقصافة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.