أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية : عسكرة شبه الجزيرة الكورية قد تؤدي لنزاع مسلح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية : عسكرة شبه الجزيرة الكورية قد تؤدي لنزاع مسلح

01:15 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

الخارجية الروسية : عسكرة شبه الجزيرة الكورية قد تؤدي لنزاع مسلح

ماريا زاخاروفا

موسكو - أ ش أ

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن عسكرة شبه الجزيرة الكورية قد تؤدي إلى نزاع مسلح واسع النطاق.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الجمعة: "إن الوضع حول شبه الجزيرة الكورية يزداد حدة مجددا بعد إعلان بيونج يانج في 3 سبتمبر الجاري عن تجربة قنبلة هيدروجينية ".

وأضافت:"أن تسارع وتيرة عسكرة المنطقة من قبل الطرفين بحجة الأمن يشكل خطرا كبيرا ونتيجة سباق التسلح الإقليمي هذا ستكون حتما نزاعا مسلحا واسع النطاق".

وأكدت المتحدثة أن ترحب بأي مبادرات سلمية من أي دولة لحل الأزمة الكورية الشمالية.. مشددة على أن موسكو مستعدة للقيام بالوساطة وتقديم ساحة للمحادثات لحل هذه الأزمة.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إجلاء 3500 شخص من ناطحة سحاب بروسيا بعد العثور على جسم مشبوه

    أخبار

  • تنديدات فرنسية ألمانية بمناورات عسكرية روسية علد حدود الاتحاد الأوروبي

    أخبار

  • مسؤول كوري شمالي: سلاحنا النووي لحفظ السلم في البلاد

    أخبار

  • بوتين يعرب عن ثقته في أن الصراع الكوري لن يتحول إلى حرب نووية

    أخبار

إعلان

1c5c0512cc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو