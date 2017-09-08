الخارجية الروسية : عسكرة شبه الجزيرة الكورية قد تؤدي لنزاع مسلح

موسكو - أ ش أ

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن عسكرة شبه الجزيرة الكورية قد تؤدي إلى نزاع مسلح واسع النطاق.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الجمعة: "إن الوضع حول شبه الجزيرة الكورية يزداد حدة مجددا بعد إعلان بيونج يانج في 3 سبتمبر الجاري عن تجربة قنبلة هيدروجينية ".

وأضافت:"أن تسارع وتيرة عسكرة المنطقة من قبل الطرفين بحجة الأمن يشكل خطرا كبيرا ونتيجة سباق التسلح الإقليمي هذا ستكون حتما نزاعا مسلحا واسع النطاق".

وأكدت المتحدثة أن روسيا ترحب بأي مبادرات سلمية من أي دولة لحل الأزمة الكورية الشمالية.. مشددة على أن موسكو مستعدة للقيام بالوساطة وتقديم ساحة للمحادثات لحل هذه الأزمة.