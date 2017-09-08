مصدر أمني عراقي: إصابة عنصرين من الشرطة في انفجار غربي بغداد

بغداد - أ ش أ

أصيب عنصران من الشرطة العراقية في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم غربي العاصمة بغداد.

واكد مصدر أمني عراقي، أن العنصرين من الشرطة أصيبا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم غربي العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز اليوم الجمعة، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة إبراهيم بن علي، غربي بغداد، انفجرت مستهدفة دورية للشرطة، مشيرا إلى أنه تم نقل الجريحين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وفتح تحقيق بشأن الحادثة .

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة ، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح .