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وفد برلماني ألماني يصل إلى تركيا لزيارة جنود في قاعدة جوية

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مصراوي Masrawy

وفد برلماني ألماني يصل إلى تركيا لزيارة جنود في قاعدة جوية

01:11 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

وفد برلماني ألماني يصل إلى تركيا لزيارة جنود في قاعدة جوية

قاعدة أنجرليك الجوية

إسطنبول - (د ب أ):

عقب أشهر من المشاحنات حول حق برلمانيين ألمان في زيارة جنود ألمان بقاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في تركيا، وصل اليوم الجمعة، سبعة نواب من البرلمان الألماني إلى القاعدة الجوية في مدينة قونية وسط تركيا، والتي يتمركز فيها 30 جنديا ألمانيا ضمن بعثة لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكانت أنقرة منعت من قبل الزيارة التي كانت مقررة في يوليو الماضي، مشيرة إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية مع برلين.

وبلغ الخلاف بين الحكومتين ذروته في يونيو عندما سحبت برلين 260 جنديا من قاعدة أنجرليك الجوية في جنوب شرق تركيا، ونقلتهم إلى الأردن. وجاء هذا القرار بعد أن رفضت أنقرة مرارا وصول وفود من البرلمانيين الألمان إلى القاعدة.

ويقدم الجنود الألمان دعما للتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية.

وقد تمت الموافقة على زيارة قونية بعد تدخل من أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرج نيابة عن الوفد الالماني.

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