أخبار عاجلة

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

خطف 19 شخصًا في جنوب شرق نيجيريا النفطي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خطف 19 شخصًا في جنوب شرق نيجيريا النفطي

01:08 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

خطف 19 شخصًا في جنوب شرق نيجيريا النفطي

حافلة تعطلت من جراء الفيضانات على طريق بورت هاركور

(أ ف ب):

أعلنت الشرطة اليوم الجمعة، أن مسلحين خطفوا 19 شخصا كانوا يستقلون حافلة بعد اعتراضها قرب مدينة بورت هاركورت النفطية الكبيرة في جنوب شرق نيجيريا، بعد مجموعة من عمليات الخطف في الاسابيع الاخيرة.

وقال نمادي اوموني المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز، ان عناصر الشرطة تمكنوا من الافراج عن 12 من المخطوفين منذ حصل الهجوم، الخميس.

واضاف اوموني للصحافيين ان "قوى الأمن تواصل تمشيط الادغال التي اقتيد إليها المخطوفون".

وكانت هذه الحافلة التي تستثمرها شركة ريفزر للنقل العام، تنقل 19 شخصا ومنهم السائق، كما قال لوكالة فرانس برس شوكودومبي، السائق الذي يعمل للشركة نفسها.

واضاف ان الحافلة كانت تؤمن المواصلات بين بورت هاركورت واويري، عاصمة ولاية إيمو المجاورة، عندما اعترضها المسلحون.

وهذا هو الحادث الرابع من نوعه يحصل في جنوب شرق نيجيريا خلال شهرين.

وكان مسلحون خطفوا 112 راكبا من حافلة قرب بورت هاركورت في 28 أغسطس، وتمكن خمسة آخرون من الفرار.

وعمليات الخطف في مقابل الحصول على فدية، مألوفة في هذه المنطقة الغنية بالنفط في نيجيريا، المنتج الأول في افريقيا مع انجولا، حيث يستهدف المجرمون العمال الوافدين عموما. لكنها تفشت تدريجيا في كل انحاء البلاد، في اطار من الركود الاقتصادي، الناجم عن تراجع الأسعار العالمية للبرميل وهجمات المتمردين على البنى التحتية النفطية.

ويؤمن النفط 70% من الإيرادات العامة في نيجيريا و90% من عائدات التصدير.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جنوب شرق نيجيريا ما زال غارقا في التلوث النفطي رغم الوعود

    أخبار

  • يونيسف: الأطفال ضحايا النزاع بين بوكو حرام ودول منطقة بحيرة تشاد

    أخبار

  • الفاو: 7 ملايين شخص يواجهون خطر الجوع الشديد في تشاد

    أخبار

إعلان

6f0b220bfc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين

مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين