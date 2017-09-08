الدفاع الروسية: مقاتلاتنا اعترضت 30 طائرة أجنبية قرب الحدود الأسبوع الماضي
الدفاع الروسية: مقاتلاتنا اعترضت 30 طائرة أجنبية قرب الحدود الأسبوع الماضي
01:03 م الجمعة 08 سبتمبر 2017
مقاتلاتنا اعترضت 30 طائرة أجنبية
موسكو - أ ش أ
ذكرت وزارة الدفاع الروسية بأن سلاح الجو الروسي قام الأسبوع الماضي، باعتراض طائرات أجنبية اقتربت من الحدود الروسية.
وأضافت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة، أن 30 طائرة أجنبية كانت تنفذ مهام استطلاعية قرب الحدود الروسية، خلال الأسبوع المنصرم، وأن الطائرات الروسية أقلعت 9 مرات من مطارات المرابطة في مهمة اعتراض.
وأكدت الوزارة أن المقاتلات الروسية "لم تسمح بانتهاك المجال الجوي للاتحاد الروسي".
يذكر أن عسكريين روس نفذوا الأسبوع الماضي مهمتين تفقديتين خارج البلاد، في بولندا في إطار اتفاقية "السماء المفتوحة"، وفي التشيك، وفق اتفاقية فيينا حول إجراءات تعزيز الأمن والثقة للعام 2011.
ومن جانبهم، أجرى عسكريون أجانب 4 عمليات تفقدية داخل الأراضي الروسية: عملية فنلندية في إطار اتفاقية "السماء المفتوحة" وأخرى بولندية إيطالية مشتركة، في إطار اتفاقية فيينا وثالثة خاصة بالمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية ورابعة لعسكريين أمريكيين في إطار مراقبة تنفيذ معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد من انتشارها.
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