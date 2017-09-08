نايجل فاراج يلقي كلمة خلال فعالية لحزب يميني متطرف في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

يلقي نايجل فاراج الرئيس السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة كلمة، اليوم الجمعة، خلال فعالية انتخابية خاصة ينظمها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وسوف يتحدث فاراج أمام الحضور خلال الفعالية التي تقام بالعاصمة الألمانية برلين، وسوف يشارك في مؤتمر صحفي مع نائبة رئيس البديل المشرعة الأوروبية بياتركس فون شتورش التي تستضيف الفعالية.

من المنتظر أن يتناول فاراج في كلمته "تنمية الاتحاد الأوروبي وخروج بريطانيا من التكتل بريكست وزيادة مشاركة المواطنين في الاتحاد الأوروبي"، حسبما كتبت فون شتورش على موقع فيسبوك الشهر الماضي.

وأضافت فون شتورش أن " السيد بريكست" وهو الاسم الذي اطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فاراج عندما حضر مؤتمرًا انتخابيًا للمرشح الرئاسي الجمهوري آنذاك في أغسطس 2016 – ، سيقول للمشاركين في الفعالية " كيف يجعلون المستحيل ممكنا ".