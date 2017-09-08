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الجيش التركي: تحييد 4 إرهابيين جنوب شرقي البلاد

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مصراوي Masrawy

الجيش التركي: تحييد 4 إرهابيين جنوب شرقي البلاد

12:05 م الجمعة 08 سبتمبر 2017

الجيش التركي: تحييد 4 إرهابيين جنوب شرقي البلاد

الجيش التركي

تركيا - (د ب أ):
أعلن الجيش التركي تحييد أربعة " إرهابيين"، من أصل خمسة جرى رصدهم بطائرة بدون بطيار، بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقال بيان صادر عن ولاية شرناق، اليوم الجمعة، إن طائرة بدون طيار رصدت خمسة عناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه"، الذي تصفه التركية بانه منظمة إرهابية ، في قضاء غوجلو قوناق، الليلة الماضية،بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وعقب عملية إنزال جوي للوحدات الخاصة بالمنطقة بمروحيات قتالية، وقعت اشتباكات مباشرة، ما أدى إلى تحييد أربعة إرهابيين، دون أن يشير البيان لمصير الخامس.

ويستخدم الجيش التركي كلمة "تحييد" للإشارة إلى قتل أو آسر أو إصابة عناصر الحزب .

يذكر أن قوات الأمن والجيش التركي تشن هجمات ضد عناصر ومواقع حزب العمال الكردستاني في المناطق الواقعة جنوبي وجنوب شرقي البلاد، بالإضافة لمواقعه في شمال العراق وذلك ردا على الهجمات المسلحة للحزب.

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