عبد الغني لـ«التحرير»:اتحاد الكرة لن يتراجع عن موقفه بشأن اللاعبين الأجانب

التحرير

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أكد مجدي عبدالغني،عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية لن تتراجع عن موقفها بشأن اللاعبين الأجانب في الدوري.

وقال عبدالغني في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن اتحاد الكرة اتفق مع الأندية على قيد 4 أجانب ومشاركة 3 فقط في كل مباراة ورحبت الأندية بذلك وبالتالي لايوجد ما يبرر اعتراضها بعد اخطارها أمس بخطاب رسمي.

وكان اتحاد الكرة قد أقر بإمكانية قيد لاعب أجنبي رابع في قائمة الفرق المُشاركة بعدما كان الحد الأقصى 3 لاعبين أجانب فقط في الموسم الماضي بشرط اشراك 3 فقط بحد أقصى في كل مباراة.