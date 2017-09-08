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رسميًا..اتحاد الكرة يُبلغ الأندية بمنع مشاركة 4 أجانب

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رسميًا..اتحاد الكرة يُبلغ الأندية بمنع مشاركة 4 أجانب رسميًا..اتحاد الكرة يُبلغ الأندية بمنع مشاركة 4 أجانب

التحرير

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أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية خطابًا رسميًا للأندية المشاركة في الدوري الممتاز موسم2017- 2018 ليخطرهم بعدم إمكانية مشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في مباراة واحدة بالرغم من قيد 4 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق.

وأقر اتحاد الكرة بإمكانية قيد لاعب أجنبي رابع في قائمة الفرق المُشاركة بعدما كان الحد الأقصى 3 لاعبين أجانب فقط في الموسم الماضي.

وجاء نص خطاب اتحاد الكرة كالتالي.."يسعدنا أن نخطر سيادتكم أنه رغم قيد 4 لاعبين أجانب فأننا نؤكد على عدم مشاركة أكثر من 3 لاعبين في المباراة الواحدة في تقرير المباراة."

3 لاعبين أجانب

 

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التحرير

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