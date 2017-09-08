بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد خدمات تأمين سنترال ألماظة ومحطات مترو الأنفاق

كتب – فتحي سليمان:

تفقد اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الخدمات الأمنية المعينة لتأمين "سنترال القاهرة الجديدة، وسنترال الماظة"، ومحطات مترو كلية البنات، والأهرام، وأرض المعارض.

وبدأت الجولة بالمرور على الخدمات الأمنية المعينة لتأمين سنترال القاهرة الجديدة وسنترال الماظة للتأكد من مدى انتظامها والتأمين الجيد لكافة منافذ الدخول والخروج لجميع المنشآت الحيوية والخدمية للمواطنين.

وشدد مساعد الوزير، على ضرورة التعامل الفوري والسريع والانتشار المكثف، مؤكداً على ضرورة حسن معاملة لجمهور والعمل على مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

والتقى مدير شرطة النقل والمواصلات، مع بعض موظفي سنترال الماظة لمتابعة سير العمل، وفي محطات المترو للتأكد على الإجراءات التأمينية وتوعية القوات بما هو منوط بهم من مهام بتبصرة القوات بالتحديات الأمنية الراهنة وتنفيذ الخطط الأمنية المتماشية مع الأحداث المفاجأة والاستعداد للتعامل معها وضرورة إنفاذ القانون.

واطمأن المسؤول الأمني على تشغيل أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن والتأكد من صلاحيتها مشددًا على ضرورة فحص الحقائب والتنبيه بضرورة اليقظة التامة والاخطار الفوري عن أية ملحوظات في حينه وحسن معاملة الجمهور واحترام حقوق الإنسان مع مداومة تعقيم الأرصفة والصالات ومداخل ومخارج المحطات وتعقيم القطارات قبل قيامها بصفه مستمرة.

ووجه قاسم بضرورة تواجد مجموعات العمل على الثلاث خطوط الرئيسية للمترو داخل القطارات مدعومة بالشرطة النسائية داخل القطارات لتحقيق الانتشار الأمني والتواجد بين الركاب بطول عربات القطار.

وفي نهاية جولته أكد مساعد الوزير على ضرورة مداومة مرور خبراء المفرقعات بصفه مستمرة لتعقيم المحطات بالكامل بواسطة عنصر المفرقعات والكلاب المدربة والإخطار الفوري بأية ملاحظات في حينه، وحرص على التأكيد على المستويات القيادية والإشرافية بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة المنشآت بما يحقق إحكام إجراءات تأمينها وتوعية القوات وتبصرتهم بالظروف الراهنة والأحداث الجارية وتنمية الوعي والمسئولية لديهم وتوقع الأحداث المفاجأة والاستعداد التام للتعامل معها.

كما حث القوات على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان والـتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.