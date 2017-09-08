بالتفاصيل.. كيف تسبب "جرس باب" في انفجار شقة بالفيوم؟

الفيوم – حسين فتحي:

قررت اللجنة الهندسية المشكلة بقرار من محافظ الفيوم، برئاسة الدكتور محمد مراد، أستاذ الهندسة المعمارية، إزالة حوائط برج "الرضوى" بشارع السلخانة، من الدور الخامس حتى السابع، وإعادة بناءها من جديد، بالإضافة إلى ترميم الأدوار من الأول حتى الخامس، كما كشفت اللجنة عن وجود شروخ وتصدعات في 4 منازل أخرى مجاورة، وطالبت بإعادة ترميمها.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة إخلاء البرج من ساكنيه لحين هدم الأجزاء التي تأثرت بالانفجار، وترميم الأدوار الأخرى مع إلغاء قرار إخلاء المنازل الأخرى.

وشهد برج "الرضوى" انفجارًا في شقة بالدور الخامس، مساء الثلاثاء الماضي، ملك المحاسب "محمد عبدالرحيم علي" نتيجة تسرب غاز، أسفر عن وفاة سيدة مسنة وحفيدتها، وإصابة 11 آخرين.

وأكدت تحريات الرائد محمود هيبة، رئيس مباحث بندر الفيوم قسم "ثان" أن صاحب البرج فصل "خرطوم" الغاز الطبيعي من البوتاجاز، عقب إيقاف ضخ الغاز للمنطقة قبل إجازة عيد الأضحى، بـ24 ساعة، بسبب حريق في إحدى الشقق السكنية، ما دفع صاحب الشقة المنكوبة لتركيب أسطوانة بوتاجاز، وفك خرطوم الغاز الطبيعي الواصل للبوتاجاز، وغادر بعدها للإقامة في منطقة السادس من أكتوبر، ولم يقم بإعادة تركيب خرطوم البوتاجاز، قبل الحادث بـ15 ساعة.

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي، بتكليف من اللواء خالد شلبي مدير الأمن، إلى أن العمال أعادوا توصيل الغاز للمنطقة، ما أدى لحدوث تسريب كبير في الغاز داخل الشقة.

وأوضحت التحريات، أن السيدة التي توفيت ومعها حفيدتها، والتي تقيم في الشقة العلوية، شمت رائحة الغاز الطبيعي، وعند ذهابها إلى الشقة لإخبار الساكن، وأثناء قيامها بالضغط على جرس باب الشقة، حدث ماس كهربائي، تفاعل مع ضغط الغاز الطبيعي المتسرب، ما تسبب في الانفجار، الذي أصاب السيدة بتهتك في منطقة الرقبة، وأدى إلى الخسائر الكبيرة التي حدثت في البرج.

وعاين وكلاء نيابة بندر الفيوم، موقع الانفجار وسماع أقوال سكان البرج المنكوب، واستدعاء المسئولين عن شركة الغاز الطبيعي لتحديد الجهه المسئولة.