بعد إخلاءه من السكان.. إزالة عقار آيل للسقوط بالإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أخلى حي المنتزه أول في الإسكندرية، اليوم الجمعة، عقارًا آيلًا للسقوط مكون من 4 طوابق بمنطقة سيدي بشر قبلي من السكان، تمهيدًا لإزالته حتى سطح الأرض.

وقال اللواء خالد حسن، رئيس حي المنتزه أول، إن العقار رقم 31 بشارع رقى الإسلام بسيدي بشر قبلي صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض برقم 44 لسنة 2016.

وأضاف رئيس الحي، إن العقار آيل للسقوط ويشكل خطورة على حياة قاطنيه، مشيرًا إلى أنه تم تسليم العقار لمقاول الهدم لإزالته حتى سطح الأرض.

وكان عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، انهار، أول أمس، ما أدى لمصرع 3 أشخاص وإصابة آخر.