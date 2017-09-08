ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك إلى 15 شخصًا

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

أعلن الرئيس إنريكي، بينيا نييتو، أن 15 شخصًا لقوا حتفهم، وذلك في أعقاب زلزال مدمر، وفقا لما ذكرته قناة "فورو" التليفزيونية.

وذكرت الشبكة أن نييتو غادر لتوه للمشاركة في اجتماع طارئ في المركز الوطني للوقاية من الكوارث عندما أعلن عن عدد القتلى للصحفيين.

وقال إن عشرة أشخاص قتلوا في ولاية أوكساكا، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة أخرين في ولاية تشياباس وإثنين اخرين في ولاية تاباسكو.

وعلى حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وصف نييتو الزلزال، الذي ضرب قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك في وقت متأخر يوم الخميس، بأقوى زلزال شهدته البلاد منذ ما يقرب من قرن.

يذكر أن في التاسع عشر من سبتمبر 1985 لقى الألاف من الاشخاص حتفهم، بعد أن تسبب زلزالان عنيفان في تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة.