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كيف تعرف إن كان طفلك مصابًا بالإكتئاب؟

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مصراوي Masrawy

كيف تعرف إن كان طفلك مصابًا بالإكتئاب؟

11:50 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

كيف تعرف إن كان طفلك مصابًا بالإكتئاب؟

إكتئاب الأطفال

كتبت-نرمين الجلاد:

حتى وقت قريب كان الاعتقاد السائد عند الجميع أن الإكتئاب صفة اختص بها الكبار، لكن علماء النفس يؤكدون أن الكآبة أصبحت صفة مشتركة بين الكبار والصغار على حد سواء، وإن كانت بنسب متفاوتة، كما جاء على موقع "سكاي نيوز".

أوضح البروفيسور "جيرد شولته كورنه" أن ثمة صعوبة في التمييز بين وجود مخاوف لدى الطفل وإصابته بالاكتئاب، حيث أن أعراض المرض النفسيى لديهم تظهر من خلال العزلة الاجتماعية وعدم رغبة الطفل في مقابلة الأصدقاء وتدهور المستوى الدراسي وفقدان الثقة في النفس والشعور بالحزن.

ونصح البروفيسور الآباء علي ضرورة استشارة طبيب مختص في حالة استمرار الأعراض لأكثر من أسبوعين بالرغم من عدم وجود أسباب خارجية لها.

وأضاف أن الاكتشاف المبكر للإكتئاب يزيد من سرعة التخلص منه، والذي يعتمد على إعادة الثقة في النفس، والإحساس بقيمة الذات والتخلص من الأفكار السلبية المسيطرة على الذهن والمسببة للحزن، وفي الحالات المستعصية يتم إخضاع الطفل للعلاج في المستشفى، وفي حالات نادرة يتم اللجوء إلى الأدوية المضادة للاكتئاب.

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مصراوي Masrawy

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