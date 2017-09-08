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بالصور.. لأول مرة شوكولاتة لونها "بينك"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. لأول مرة شوكولاتة لونها "بينك"

11:48 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

لربات البيوت.. أكثر أدوات المبطخ إبداعًا للطهي وتقديم الطعام

الألبوم التالى

لربات البيوت.. أكثر أدوات المبطخ إبداعًا للطهي وتقديم الطعام

كتب - هشام عواض:

يعشق الكثير من الناس الشكولاته بأنواعها العديدة وألوانها من السوداء والبيضاء، إلا أن شركة سويسرية نجحت في ابتكار شكولاتة لونها مختلف وهو اللون الوردي.

نجحت شركة "باري كايبوت" في إنتاج شكولاته لونها الطبيعي غير المتعارف عليه مثل باقي الشوكولاتات وهي اللون الوردي، وحملت اسم "روبي" وبهذا تصبح هذه الشكولاتة هي اللون الرابع لألوان الشوكولاتة المعروفة بعد السوداء والبيضاء والحليب، بحسب موقع "odditycentral".

وقضت الشركة السويسرية 13 عامًا في محاولات لإنتاج هذه الشكولاته من حبوب الكاكاو الياقوتية اللون، والتي تزرع في أكثر من مكان حول العالم منها البرازيل وكوت ديفوار.

وتكللت هذه المحاولات أخيرًا بالنجاح، وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء الماضي، عن الشكولاته ونشرت صورًا لها، وتتميز طعمها الحلو بالتشابه مع طعم التوت.

وقررت الشركة طرح الشكولاته الوردية الجديدة في الأسواق حول العالم بعد 18 شهر من الآن. 

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مصراوي Masrawy

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