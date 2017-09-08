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«الشيوخ الأمريكي» يوافق على خفض المساعدات العسكرية لمصر

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«الشيوخ الأمريكي» يوافق على خفض المساعدات العسكرية لمصر «الشيوخ الأمريكي» يوافق على خفض المساعدات العسكرية لمصر

التحرير

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أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، الموافقة على مشروع يقترح خفض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

وصوتت لجنتان بالمجلس، على مقترح المشروع الذي أقرته لجنة المساعدات الخارجية بالكونجرس، بتخفيض المساعدات العسكرية بمقدار 300 مليون دولار، وخفض المساعدات الاقتصادية من 112 مليونا إلى 75 مليونًا، وفقًا لـ"نوفوستي".

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كانت الخارجية الأمريكية جمّدت الشهر الماضي للسبب نفسه مساعدات بقيمة 95 مليون دولار، من إجمالي المساعدات الأمريكية السنوية المخصصة لمصر، التي تبلغ 1.3 مليار دولار.  

 

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التحرير

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