بيريز يكشف عن رغبته من ضم ميسي وتجديد عقد إيسكو

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كشف رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بأنه كان سيسعى لضم ليونيل ميسي كجزء من الجلاتيكوس في حال ظهر النجم الأرجنتيني في بداية الألفية الجديدة وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وفي ولايته الأولى في رئاسة ريال مدريد، تمكن بيريز من ضم كوكبة بارزة من أفضل اللاعبين في العالم حينها من لويس فيجو وزين الدين زيدان والظاهرة رونالدو إلى جانب ديفيد بيكهام.

وعلى جانب أخر أشار بيريز إلى توصل ريال مدريد لإتفاق مع إيسكو لتجديد تعاقده، وذلك بعد المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع الريال منذ الموسم الماضي إلى جانب عروضه الطيبة مع المنتخب الإسباني في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وخاصة بعد تسجيله هدفين في شباك إيطاليا في المباراة التي انتهت بفوز الإسبان بثلاثية نظيفة منذ أيام.

وأوضح بيريز أن إيسكو الذي ينتهي عقده الصيف المقبل وصل إلى ريال مدريد في سن صغير وتطور مستواه كثيرًا منذ ذلك الحين، حيث يقدم حاليًا المستوى المأمول من الجماهير.

وأشار بيريز إلى أن ريال مدريد سيعلن عن تفاصيل التجديد في الأيام المقبلة، وذلك بعد توصل الطرفين إلى إتفاق شفهي بشأن التجديد.

وعن مستوى التحكيم مع بداية موسم 2017- 2018 وذلك بعد إيقاف كريستيانو رونالدو 5 مباريات بعد طرده في ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة، قال بيريز أن هناك مساحة لتطور مستوى الحكام في الموسم الجاري.

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وأضاف بيريز أنه في بعض الأوقات لا يصل الحكام إلى أفضل مستوى ممكن في المباريات الهامة كما حدث في لقاء السوبر الإسباني، مشيرًا إلى عدم إساءته من قبل للحكام وعدم تحدثه مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الظلم الذي يتعرض له الريال في بعض المباريات من قبل.

وعن الأنباء التي تداولت خلال الصيف الحالي عن رغبة كريستيانو رونالدو بالرحيل عن ريال مدريد، قال بيريز بأن اللاعب البرتغالي يشعر بالحزن بسبب مشاكه الضريبية، مؤكدًا على أن رونالدو لم يخبر الإدارة من قبل برغبته في الرحيل حيث يشعر بالسعادة الكبيرة في ملعب البيرنابيو.

وأضاف بيريز أن رونالدو أوضح كل شيء في موناكو بتأكيده على سعادته باللعب في صفوف ريال مدريد وعن تطلعه لمساعدة الفريق في الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا.

وعن مشاكله الضريبية، قال بيريز أن هناك الكثير من اللغط منتشر في وسائل الإعلام، والأكيد في الأمر أن رونالدو لا يخفي أي شيء ويتعامل مع الضرائب الإسبانية كما تعامل من قبل مع الضرائب في إنجلترا، والأهم بالنسبة له أنه اللاعب الأفضل في العالم.

وتطرق بيريز للحدث عن جاريث بيل مشيرًا إلى أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وتشعر الإدارة بسعادة كبيرة بتواجده في صفوف الفريق، مؤكدًا على أن ريال مدريد لم يتلقى أي عروض بشأن اللاعب وأن تصريحات جوزيه مورينيو الأخيرة بشأنه لا تعد أكثر من مجاملة طيبة من المدرب البرتغالي.