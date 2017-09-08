​البيئة توضح حقيقة صيد القرش الحوتي "بهلول" بخليج العقبة وذبحه

كتبت- مادي غيث:

نفت وزارة البيئة ماتداولته صفحات التواصل الاجتماعي عبر "فيسبوك" لعدد من الصور لسمكة قرش وصاحبها عدد من الإدعاءات بأنها لقرش حوتي تم ذبحه.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة-، إنه فور تداول هذه الصور تم تشكيل غرفة عمليات وفريق عمل متخصص من الباحثين في الحياة البحرية برئاسة الباحث أحمد الصادق مدير محمية أبو جالوم بمحميات جنوب سيناء للتحقق من صحة الواقعة وتحليل الصور المتداولة للتأكد من صحتها ومدى حداثتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وقسم شرطة البيئة والمسطحات بالإضافة إلى مشايخ القبائل بطابا للوقوف على حقيقة الواقعة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثوبتها ضد المخالفين.

وقالت الوزارة إن المعلومات الأولية لتحليل الصور تشير إلى أن الصور المتداولة تبين أن النوع الموجود بها هو القرش الجيتار (Ray shark or Guitarfish) والاسم العلمي (Rhina ancylostoma) وليس القرش الحوت "Whale shark" وهذه المرة الأولى لتسجيل صيد هذا النوع من القروش على ساحل خليج العقبة المصري إن صحت الصور المتداولة و يعتبر القرش الجتيار من أنواع الأسماك التى تتواجد في المياه الضحلة أحياناً مما يعرضها للوقوع في شباك الصيد بطريق الخطأ (bycatch) وعادة ما يتم تسجيل ظهوره بالسواحل المختلفة بالعالم من خلال ذلك أي بالتعرض للصيد بالخطأ، وتوجد بعض دول العالم التي تسمح بصيد الحيتان والقروش لكن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية لحماية الحيتان والقروش.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) صنف القرش الجيتار ضمن الأنواع القابلة للتهديد بالانقراض (Vulnerable) وهي مرتبة سابقة لترتيب القرش الحوتي المهدد بالانقراض (Endangered)، لافتًا إلى أن إدارة المحميات بجنوب سيناء تقوم بتنفيذ حملات دورية لتوعية الصيادين بالأنواع البحرية وأهمية المحافظة عليها باتباع الطرق الصحيحة وتجنب صيد الأنواع المهددة بالانقراض.

ونوهت الوزارة بأن محميات جنوب سيناء تقوم بتنفيذ العديد من الدوريات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مدار العام على السواحل البحرية لحماية الحياة البحرية وتنفيذ القوانين المنظمة لذلك.

ووجهت الوزارة الشكر لوعي المواطنين وحرصهم على السلامة البيئية لأنهم أول المتعاملين معها، وإن مشاركتهم الفعالة بأي صور أو فيديوهات يتم رصدها هي ظاهرة رائعة وسيتم التعامل معها وتوضيحها وشرحها منعًا لانتشار أية أخبار مغلوطة أو غير دقيقة.