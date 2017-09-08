أخبار عاجلة

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان -
مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية -
بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​البيئة توضح حقيقة صيد القرش الحوتي "بهلول" بخليج العقبة وذبحه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​البيئة توضح حقيقة صيد القرش الحوتي "بهلول" بخليج العقبة وذبحه

11:46 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

كتبت- مادي غيث:

نفت وزارة البيئة ماتداولته صفحات التواصل الاجتماعي عبر "فيسبوك" لعدد من الصور لسمكة قرش وصاحبها عدد من الإدعاءات بأنها لقرش حوتي تم ذبحه.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة-، إنه فور تداول هذه الصور تم تشكيل غرفة عمليات وفريق عمل متخصص من الباحثين في الحياة البحرية برئاسة الباحث أحمد الصادق مدير محمية أبو جالوم بمحميات جنوب سيناء للتحقق من صحة الواقعة وتحليل الصور المتداولة للتأكد من صحتها ومدى حداثتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وقسم شرطة البيئة والمسطحات بالإضافة إلى مشايخ القبائل بطابا للوقوف على حقيقة الواقعة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثوبتها ضد المخالفين.

وقالت الوزارة إن المعلومات الأولية لتحليل الصور تشير إلى أن الصور المتداولة تبين أن النوع الموجود بها هو القرش الجيتار (Ray shark or Guitarfish) والاسم العلمي (Rhina ancylostoma) وليس القرش الحوت "Whale shark" وهذه المرة الأولى لتسجيل صيد هذا النوع من القروش على ساحل خليج العقبة المصري إن صحت الصور المتداولة و يعتبر القرش الجتيار من أنواع الأسماك التى تتواجد في المياه الضحلة أحياناً مما يعرضها للوقوع في شباك الصيد بطريق الخطأ (bycatch) وعادة ما يتم تسجيل ظهوره بالسواحل المختلفة بالعالم من خلال ذلك أي بالتعرض للصيد بالخطأ، وتوجد بعض دول العالم التي تسمح بصيد الحيتان والقروش لكن ملتزمة بالاتفاقيات الدولية لحماية الحيتان والقروش.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) صنف القرش الجيتار ضمن الأنواع القابلة للتهديد بالانقراض (Vulnerable) وهي مرتبة سابقة لترتيب القرش الحوتي المهدد بالانقراض (Endangered)، لافتًا إلى أن إدارة المحميات بجنوب سيناء تقوم بتنفيذ حملات دورية لتوعية الصيادين بالأنواع البحرية وأهمية المحافظة عليها باتباع الطرق الصحيحة وتجنب صيد الأنواع المهددة بالانقراض.

ونوهت الوزارة بأن محميات جنوب سيناء تقوم بتنفيذ العديد من الدوريات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مدار العام على السواحل البحرية لحماية الحياة البحرية وتنفيذ القوانين المنظمة لذلك.

ووجهت الوزارة الشكر لوعي المواطنين وحرصهم على السلامة البيئية لأنهم أول المتعاملين معها، وإن مشاركتهم الفعالة بأي صور أو فيديوهات يتم رصدها هي ظاهرة رائعة وسيتم التعامل معها وتوضيحها وشرحها منعًا لانتشار أية أخبار مغلوطة أو غير دقيقة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​البيئة: تدوير 193 ألف طن قش أرز.. وتحرير 401 محضر حرق حتى الآن

    أخبار

  • القوات المسلحة توفر "الشباك الواحد" لإنهاء إجراءات تجنيد المصريين

    أخبار

  • البيئة: إنقاذ سلحفاة بحرية وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية قبل بيعها

    أخبار

  • "وزراء البيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال يبحثون إعادة هيكلة "المخلفات

    أخبار

إعلان

3071e6a256.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين