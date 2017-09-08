برلمانيون يتوسطون للصلح بين لواء ورجل أعمال في واقعة بلطجة "النرجس"

كتب - فتحي سليمان:

قال اللواء مدحت الدولتلي، لواء بالمعاش إن رجل الأعمال، إبراهيم سليمان المتهم في واقعة الاعتداء عليه وعلى أسرته بمنطقة حي النرجس مساء 21 أغسطس الماضي، أرسل عدد من أعضاء مجلس النواب وبعض الشخصيات العامة، لإتمام صفقة صلح بينهما.

وتابع الدولتلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: اليوم الجمعة، "لا تصالح ولا تسامح في العرض والشرف؛ وأنا ابن بلد ولا مساومة على من اعتدى على أسرتي وروع حفيدتي وزوجة ابني".

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المقدم عمرو الوكيل، رئيس مباحث قسم التجمع الخامس، بلاغًا من اللواء مدحت الدولتلي، بالتعدي عليه وابنه وهتك عرض زوجتيهما من قبل رجل أعمال شهير وبعض الـ"بودي جاردات" على مرأى ومسمع من الجيران وشهود العيان؛ إثر مشادة كلامية وقعت بين زوجة رجل الأعمال واللواء على خلفية سيرها بسرعة جنونية بسيارتها أمام فيلته ما عرض حفيدته للخطر.

وألقت الشرطة القبض على 20 متهمًا، وباشرت نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين، وعرض المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب إصاباتهم.

وكشف الدولتلي في تصريحات سابقة لمصراوي، كواليس صفقة لم تتم والتي بدأت بعرض تلقاه عن طريق وسطاء تدخلوا لحل الأزمة بينه ورجل الأعمال قبل إلقاء القبض عليه قائلاً إنه قبل العرض في بدايته بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لاستدراج المتهم وضبطه، مشيرًا إلى أنه لم يطلب أية أموال لنفسه بل أشار للوسطاء بأنه سيحصل على 5 ملايين جنيه سيتبرع بها لصندوق "تحيا مصر".

وذكر الدولتلي، تفاصيل صفقة التصالح كانت تقضي بدفع 5 ملايين جنيه وإقامة سرادق يقدم فيه رجل الأعمال الكفن والاعتذار له ولأسرته أمام مرآي ومسمع من جميع الشهود والجيران وأهالي المنطقة، وذبح عجل وتقديمه للفقراء.

وكشفت التحريات، أن اللواء كان يلهو مع حفيدته أمام فيلته، في الوقت الذى كانت تقود فيه زوجة رجل الأعمال سيارتها بسرعة جنونية، فحدثت مشادة بينهما إثر مطالبته إياها بعدم السير بهذه السرعة وقوله لها امشي بالراحة يا "حماره" لوجود أطفال بالشارع، وحين لم تستجب له، تصاعدت المشادة، وتوعدته بالانتقام، وأحضرت زوجها ونحو 10 عمال ممن يعملون في الفيلا التي يمتلكها بنفس الشارع".

وأشارت التحريات، إلى أن "مشاجرة نشبت بعد ذلك بين الطرفين، تعدى خلالها العمال وذوو رجل الأعمال على أسرة اللواء، وحطموا بعض أبواب وشبابيك فيلته، وأصابوا ابنه، كاشفًا أن كاميرات المراقبة الخاصة بفيلا مجاورة يمتلكها مهندس مقيم بأمريكا أظهرت بعض الاشتباكات التي وقعت بالشارع، كما تم تسجيل بعض روايات شهود العيان وتقديمهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة".