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طوارئ في ميناء نويبع لاستقبال أول أفواج الحجاج العائدين

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مصراوي Masrawy

طوارئ في ميناء نويبع لاستقبال أول أفواج الحجاج العائدين

11:50 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

طوارئ في ميناء نويبع لاستقبال أول أفواج الحجاج العائدين

الحجاج العائدين

شمال سيناء - أشرف سويلم:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي، لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة "جيناجاز" على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع .

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال 4 سفن، وهي "أمانة"، و"القاهرة"، و"عمان"، و"بوسيدون"، على متنهم 2495 راكبًا منهم 2332 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج، و138 شاحنة بضائع و10 شاحنات عفش ركاب و9 سيارات.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين "أمانة" و"القاهرة" وعلى متنهما 3114 راكبًا منهم 3098 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج و10 سيارات، وغادرت السفينتان "القاهرة" و"عمان" على متنهم 1881 راكبًا و24 شاحنة و132 سيارة .

على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة، مغادرة العبارة "الرياض" على متنها 1179 راكبًا، و130 سيارة بينما شهد الميناء بالأمس، استقبال العبارة "الرياض" وعلى متنها 948 راكبًا و10 سيارات ومغادرة العبارة "لابسبس" وعلى متنها 118 راكبًا من مختلف الجنسيات على الخط الملاحي "الغردقة - شرم الشيخ".

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يشهد اليوم حالة من الطوارىء القصوى استعدادًا لاستقبال أول فوج من حجاج البر على متن السفينتين "برنسيسة" و"سينا" وعلى متنهما 450 راكبًا منهم 438 حاجًا و11 باص حج وبرادين و6 تريلات وسيارتين و2 باص جيت.

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