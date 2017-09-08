مصرع 2 وإصابة 14 في حادث تصادم بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيب 14 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بطريق "أسيوط - البحر الأحمر".

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بطريق "أسيوط - البحر الأحمر".

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، ونقل المصابين لمستشفيات أسيوط، وتحرير محضر بالواقعة.