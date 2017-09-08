مصرع 2 وإصابة 14 في حادث تصادم بأسيوط
مصرع 2 وإصابة 14 في حادث تصادم بأسيوط
11:48 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017
حادث تصادم
أسيوط - أسامة صديق:
لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيب 14 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بطريق "أسيوط - البحر الأحمر".
تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بطريق "أسيوط - البحر الأحمر".
تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، ونقل المصابين لمستشفيات أسيوط، وتحرير محضر بالواقعة.
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