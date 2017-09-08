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"جثة في البحر".. بسمة استعانت بـ"تاجر الطيور" للتخلص من زوجها في المنوفية

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مصراوي Masrawy

"جثة في البحر".. بسمة استعانت بـ"تاجر الطيور" للتخلص من زوجها في المنوفية

11:39 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

مديرية أمن المنوفية

القاهرة - (أ ش أ)

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، فى كشف ملابسات العثور على جثة أحد المواطنين بشبين الكوم، وتمكنوا من ضبط مرتكبى الواقعة.
وكان ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبين الكوم قد تلقوا بلاغا، بالعثور على جثة أحد الأشخاص ببحر شبين الكوم بناحية قرية شنوان بدائرة المركز .. وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو سعد جمال"36سنة نجار مسلح"، ومقيم بذات الناحية، ويوجد آثار خنق بالرقبة.
وتم على الفور تشكيل فريق بحث، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من المدعو محمود ب.ح "30سنة تاجر طيور"، والمدعوة بسمة م.ف "28سنة زوجة المجنى عليه"؛ لوجود خلافات بينها وبين المجنى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفت الثانية بوجود خلافات بينها وبين المجنى عليه، وفى سبيل ذلك استعانت بالمتهم الأول، واتفقا فيما بينهما على التخلص من زوجها " المجنى عليه".
وبمواجهة المتهم الأول بنا جاء بأقوال المتهمة الثانية، أيدها... وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

هذا المحتوى من

Asha

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