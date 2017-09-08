تحرير 382 محضر حرق "قش أرز" بالغربية وكفر الشيخ

الغربية- مروة شاهين:

أعلن جهاز شؤون البيئة في وسط الدلتا، برئاسة المهندس أيمن شتا، في بيان اليوم الجمعة، عن زيادة عدد مخالفات حرق قش الأرز بمحافطتي الغربية وكفر الشيخ، لتسجل منذ بدء موسم الحصاد 382 محضرا.

وأكد شتا أن لجان المرور الميداني المرتبطة بأجهزة التتبع، والمدعومة بصور الأقمار الصناعية، حررت اليوم الجمعة، 10 محاضر بالغربية لتسجل 65 محضرا منذ بدء الموسم، و46 بكفر الشيخ لتسجل 317 محضرا، وذلك بإجمالي 382 محضرا في المحافظتين.

وأضاف شتا أن الجهاز يتلقى على مدار الساعة يوميا تقارير من قبل مديريات الزراعة بموقف الحصاد وهيئة الأرصاد الجوية بسرعة واتجاة الرياح وأيضا تصوير القمر الصناعي برصد أي نقاط للحرق ومن ثم يتم إدارة مجموعات محاور المرور الميدانية بالسيارات والمرتبطة بتقنية "GPS" لتحديد الموقع وتوجيه فرق التفتيش لعمل محاضر للمخالفين بالحرق المكشوف لقش الأرز حيث تبلغ العقوبة من 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه أو الحبس ولا يجوز التصالح بالمخالفة.

وتابع أن غرفة العمليات تتابع مجموعات تسليم وإدارة المعدات من جرارات ومكابس إلى متعهدي جمع القش بالمواقع وموقف كميات التجميع للقش بالمواقع حيث تم تجميع 5392 طن قش أرز بمحافظة كفرالشيخ من خلال 39 موقعا، و813 طنا بمحافظة الغربية من خلال 7 مواقع، وذلك وفق عملية الحصاد حتى اليوم.