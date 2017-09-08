أخبار عاجلة

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان -
مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية -
بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل مسلح في ثان غارة جوية أمريكية بالصومال خلال أسبوع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل مسلح في ثان غارة جوية أمريكية بالصومال خلال أسبوع

11:55 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

مقتل مسلح في ثان غارة جوية أمريكية بالصومال خلال أسبوع

غارة جوية أمريكية بالصومال

ألمانيا - (د ب أ):
أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا (افريكوم)، في بيان اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية شنت ثان غارة جوية ضد جماعة الشباب في الصومال خلال أسبوع، مما أسفر عن مقتل مسلح.

وأفاد البيان بأن الغارة وقعت على بعد 270 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مقديشو أمس الخميس.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي مقتل ثلاثة عناصر من جماعة الشباب في غارة جوية شنتها.

وتدعم الولايات المتحدة عمليات قتالية ضد مسلحي جماعة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، في إطار معركتها الدولية ضد الإرهاب.

وتشن جماعة الشباب،التي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال،هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي(اميصوم)، التي تساند حكومة مقديشو في قتالها ضد الجماعة .
ويبلغ عدد قوات اميصوم في الصومال أكثر من 20 ألف جندي .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غارة جوية أمريكية تقتل 3 من مسلحي حركة الشباب الصومالية

    أخبار

  • الطيران العراقي يقتل 94 من داعش بأقصى غربي العراق

    أخبار

  • مقتل 12 شخصا على الأقل في غارة جوية بشرقى أفغانستان

    أخبار

  • مسؤول روسي: نشر القنبلة الأمريكية "بي 61" في أوروبا انتهاك لـ"منع

    أخبار

إعلان

078b732434.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية