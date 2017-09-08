مقتل مسلح في ثان غارة جوية أمريكية بالصومال خلال أسبوع

ألمانيا - (د ب أ):

أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا (افريكوم)، في بيان اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية شنت ثان غارة جوية ضد جماعة الشباب في الصومال خلال أسبوع، مما أسفر عن مقتل مسلح.

وأفاد البيان بأن الغارة وقعت على بعد 270 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مقديشو أمس الخميس.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي مقتل ثلاثة عناصر من جماعة الشباب في غارة جوية شنتها.

وتدعم الولايات المتحدة عمليات قتالية ضد مسلحي جماعة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، في إطار معركتها الدولية ضد الإرهاب.

وتشن جماعة الشباب،التي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال،هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي(اميصوم)، التي تساند حكومة مقديشو في قتالها ضد الجماعة .

ويبلغ عدد قوات اميصوم في الصومال أكثر من 20 ألف جندي .